Calciomercato Roma: Sarri e Belotti i principali obiettivi per la prossima stagione

Maurizio Sarri ed Andrea Belotti: due profili, per la panchina e per l’attacco, individuati dalla Roma come obiettivi principali per la prossima stagione. È quanto fa sapere su Twitter il giornalista di Sky Sport Paolo Assogna.

Con la posizione di Paulo Fonseca sempre più in bilico, sarebbe l’ex Juventus l’indiziato a sostituire il portoghese alla guida della Roma (circolano anche i profili di Allegri, Conceiçao, Juric e Gasperini). In attacco avanzano le quotazioni del capitano del Torino, accostato ai giallorossi anche in passato. Da valutare la posizione di Edin Dzeko, vicino più volte all’addio, l’ultima nella scorsa estate in direzione Milano, sponda Inter.