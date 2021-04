CAGLIARI-ROMA: i convocati di Fonseca. Tornano Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy. Out Mirante e Calafiori (FOTO)

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Cagliari, in programma domani alle 18.00 alla “Sardegna Arena”. Tornano a disposizione Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola, come anticipato dall’allenatore giallorosso, mentre sono assenti Antonio Mirante (“È infortunato”, ha ammesso il portoghese) e Riccardo Calafiori. Out Roger Ibanez per squalifica e Pedro per infortunio.

L’elenco dei convocati:

Farelli

Pau Lopez

Fuzato

Karsdorp

Juan Jesus

Smalling

Santon

Reynolds

Fazio

Mancini

Kumbulla

Bruno Peres

Spinazzola

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Pastore

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Mayoral

Carles Perez

El Shaarawy