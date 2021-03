Trigoria: individuale per Smalling, Mkhitaryan e Veretout. Terapie e lavoro personalizzato per Cristante

Senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e dopo un giorno di riposo, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al “Fulvio Bernardini” di Trigoria. La squadra, come di consueto nella prima seduta successiva ad un match, è stata divisa in due gruppi tra chi ha giocato domenica contro il Napoli e chi non è sceso in campo.

Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno lavorato individualmente, mentre Bryan Cristante, alle prese con un fastidio al pube che lo ha costretto a lasciare il ritiro di Coverciano, ha svolto terapie e lavoro personalizzato.