Sarri, no a tutte le proposte dall’estero. Ecco perchè apprezza la Roma

Maurizio Sarri è sempre più intrigato dalla Roma. Come annunciato da Alfredo Pedullà, il tecnico avrebbe rifiutato molte proposte dall’estero, tra cui il Marsiglia, per restare alla finestra. L’ex tecnico del Napoli, ancora sotto contratto con la Juve, apprezza molto la rosa giallorossa, la apprezza per assortimento e giovani di talento come Mancini, Ibanez, Kumbulla e Zaniolo. Nelle idee del tecnico ci sarebbero un portiere (Musso o Silvestri) e due terzini (a sinistra apprezza molto Emerson Palmieri). In attacco, poi, c’è da definire la questione Dzeko, ma Sarri apprezza molto anche Borja Mayoral.

Fonte: gazzetta.it

GUARDA IL VIDEO