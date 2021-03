Roma e la trattativa con il fondo dell’Arabia Saudita non voluta da Pallotta. L’ex presidente smentisce: “Non è vero”

Continua a far parlare attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter l’ex presidente della Roma Pallotta. Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Riccardo Angelini su Tele Radio Stereo, nella fascia 10-14, il Saudi Public Investment Fund, ovvero il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, presieduto da Mohammed Bin Salman avrebbe voluto avanzare un’offerta durante il periodo in cui Pallotta aveva annunciato la cessione. Quest’ultimo però non avrebbe voluto aspettare e avrebbe deciso di cedere a Dan e Ryan Friedkin. Proprio Jim Pallotta in persona ha deciso di rispondere a questa notizia scrivendo: “E ancora una volta non è vero“.

And once again that is not true — Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 4, 2021