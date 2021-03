Parma-Roma, FONSECA: «Nessun alibi, non si subiscono gol così se si ambisce alla Champions»

ueste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Parma:

FONSECA A DAZN

Partiamo dall’episodio del rigore non concesso a Pellegrini, poteva cambiare la gara?

Era importante segnare prima del Parma, siamo entrati in campo bene ma dopo alla prima occasione loro hanno fatto gol. Una squadra che ambisce a vincere e ad andare in Champions non può prendere un gol così. E questo ha cambiato la partita. Il Parma aveva bisogno di punti, poteva essere una partita più aperta, poi si sono chiusi dopo il gol e abbiamo avuto difficoltà.

Pensava di trovare così tante difficoltà? Roma un po’ stanca?

Non voglio alibi, la verità è che non si possono subire gol del genere. Questo ha cambiato la partita, il Parma aveva bisogno di 3 punti e dopo il gol ha controllato la partita, si sono chiusi e si è reso tutto difficile, abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni con l’avversario molto basso.

Non si è vista una Roma convinta, squadra che si è fatta sorprendere troppo in difesa. Mancava un giocatore più adatto alle letture difensive come Smalling o Cristante?

Abbiamo avuto problemi soprattutto nel corridoio centrale. Nel primo tempo il Parma è arrivato in porta 2-3 volte, nella prima ha fatto gol in una situazione completamente controllata. Una squadra che vuole la Champions non può permettersi questi momenti. E’ stato un problema di concentrazione per me, quando sbagliamo così poi è dura perché subiamo e la partita cambia totalmente. E’ anche vero che la circolazione palla nel primo tempo non è stata veloce come avremmo dovuto fare, contro una squadra che si abbassa è complicato se non si gioca velocemente.

Non ha pensato ad inserire prima Cristante in difesa?

L’ho fatto, ma anche Ibanez aveva compiti di costruzione come lui. Poi abbiamo cambiato e ho messo Cristante al centro, ma ha fatto tante partite di fila, era difficile schierarlo dall’inizio, ma ha giocato bene.

Solo Pedro ha fatto gol nelle ultime partite, c’è un problema attacco?

Non penso sia un problema degli attaccanti, Dzeko ha lavorato molto e ha fatto bene i movimenti, ma la palla non è arrivata in buone condizioni per gli attaccanti. Se l’avversario si abbassa e i palloni non arrivano è più difficile per gli attaccanti, non è un problema di Dzeko o Mayoral, è un problema collettivo.

Cosa ha detto alla squadra?

Nulla, salvo eccezioni non parlo alla squadra dopo la partita. Mi piace rivedere la partita a casa, trarre le mie conclusioni e dopo parlarne alla squadra alla prima occasione utile. Nei momenti a caldo dopo la partita non voglio fare analisi ingiuste, ci sono tante occasioni in cui pensiamo una cosa e poi invece è successo l’opposto, voglio essere giusto con i giocatori

FONSECA A SKY SPORT

Una Roma un po’ stanca e distratta

Si non abbiamo avuto velocitá offensivamente ma io non voglio alibi. Una squadra che vuole arrivare tra le prime 4 non puó avere mancanze, devi avere motivazioni. Questa è stata una partita difficile, abbiamo preso gol nella prima occasione e questo ha cambiato la partita. Il Parma aveva bisogno dei 3 punti e se vanno in vantaggio poi si abbassano ed è più difficile, ma è mancata velocitá offensivamente e concentrazione difensiva

Come giudica il lavoro di Dzeko? È mancato anche Cristante oggi?

Sisi, penso che siamo migliorati quando Cristante è entrato. La veritá è che Cristante ha giocato quasi tutte le partite, avevamo bisogno di giocatori più freschi ma è vero che quando é entrato siamo migliorati. Dzeko ha lavorato, ha fatto bene i movimenti ma la palla non è arrivata in buone condizioni per lui, lui ha fatto quello che doveva fare ha lavorato e aiutato la squadra, ma penso che la squadra non ha aiutato offensivamente i nostri attaccanti.

La partita con lo Shakhtar vi ha condizionato?

Una squadra che vuole quello che vogliamo noi non deve avere mancanze. Abbiamo avuto un calo di concentrazione sul primo gol che ha cambiato tutta la partita. Così loro si sono abbassati e hanno difeso bene e noi non abbiamo trovato soluzioni per contrastare una squadra così bassa

Non vi siete sentiti tutelati sul rinvio di Napoli-Juventus?

La società ha fatto quello che doveva fare, dobbiamo seguire il regolamento.