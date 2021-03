Calciomercato Roma, Roger Ibanez rinnova il proprio contratto fino al 2025 (COMUNICATO)

Arriva un nuovo rinnovo in casa Roma. Come annunciato dal profilo Twitter ufficiale del club giallorosso infatti Roger Ibanez, difensore giallorosso arrivato dall’Atalanta, ha prolungato il proprio contratto con il club fino al 2025. Il difensore è cresciuto molto da inizio stagione e ormai è un punto fermo del tridente difensivo utilizzato da mister Fonseca. Il brasiliano viene così blindato dalla Roma in vista della prossima sessione di mercato.

