As Roma: REPX diventa Official Partner del Club. Lanciata la nuova prepagata giallorossa

Nuova partnership tra l’AS Roma e REPX, ora diventato Official Partner del Club. Una prepagata griffata Roma dedicata a tutti i tifosi giallorossi. Questo il corpo della nota pubblicata sul sito ufficiale:

“Siamo molto contenti di poter offrire ai nostri tifosi un servizio utile e innovativo come quello proposto da REPX. Il club – spiega Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale di AS Roma – è sempre alla ricerca di strumenti che tingano di giallorosso ogni aspetto della vita dei nostri tifosi. REPX ci consente non solo di regalare ai nostri appassionati un nuovo canale di connessione con il Club, ma in qualche modo di ricambiare la loro passione”.

Oltre ai più classici vantaggi finanziari dati dal possesso di una carta, gli appassionati romanisti potranno accedere a un mondo di esperienze e vantaggi unici, grazie ad un canale esclusivo che permetterà di interagire con la squadra del cuore, accedendo a notizie e offerte esclusive riguardanti merchandising, biglietti e inviti ad eventi speciali.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella famiglia di REPX anche l’AS Roma un club – commenta Alfredo Villa, managing director di REPX – rinomato sia per i suoi successi in campo sia per lo speciale affetto e dedizione del suo pubblico, unico al mondo, per il quale la passione per la Roma rappresenta una vera ragione di vita. Il nostro obiettivo è rendere il pagamento con la carta una divertente esperienza social, permettendo al titolare di esprimere inequivocabilmente la propria passione quando utilizza la carta prepagata, ma, soprattutto, dandogli l’accesso ad un mondo di privilegi ed all’agognato contatto diretto con l’oggetto della propria passione”.

Fonte: Asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE