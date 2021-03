Ag. Kumbulla: «Stagione estremamente positiva, è felice alla Roma»

Gianni Vitali, agente di Marash Kumbulla, ha parlato della stagione del suo assistito. Queste le sue parole:

C’è mancato poco che il Napoli prendesse Kumbulla?

L’argomento lo abbiamo già trattato e discusso, in questo momento lui è felice alla Roma e lavora per fare il meglio per sé e per la Roma. Ciò che c’è stato in passato lo conosciamo perfettamente. Meglio nella difesa a 3? I principi richiesti tra Roma e Verona non sono gli stessi, sono convinto comunque che lui possa giocare anche a sinistra. Gli allenatori si fidano molto della sua capacità gestionale. La sua stagione è estremamente positiva. In una realtà importantissima come la Roma sta giocando moltissimo, non penso si possa credere di poter giocare tutte le partite. L’obiettivo è migliorare giornalmente.

Distorsione del giudizio sulle stagioni di Roma e Napoli? Ogni piazza reagisce in funzione delle aspettative, la Roma è sempre stata in alto praticamente per tutta la stagione e ora si trova nella stessa posizione del Napoli che viene da un buon momento e ha passato quello negativo, figlio di tanti infortuni. A livello ambientale sono piazze molto complicate, difficili e giustamente ambiziose.

Fonte: Radio Marte