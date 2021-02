ZANIOLO: “Ad aprile torno a pieno regime”

Nicoló Zaniolo, alle prese con il recupero dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio, durante un intervento su Clubhouse ha parlato delle sue condizioni. Queste le sue parole:

Ti vedresti bene in Premier League?

È bella e affascinante. La guardo spesso, ha un gioco più fisico e veloce rispetto alla Serie A.

Ritorno in campo?

Ad aprile torno a pieno regime: ho bisogno di ancora un mese di allenamenti.

Il difensore più forte che hai mai affrontato?

In Serie A Milan Skriniar: è forte da tutti i punti di vista.

Avresti potuto cambiare il derby? Magari sarei stato un’arma in più, ma un giocatore non fa la squadra. Con me in campo non avremmo vinto 5-3

Il tuo gol più emozionante?

La doppietta a Casillas in Champions League