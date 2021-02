VIDEO – Il messaggio dei calciatori della Roma ai tifosi: “Non c’è luce quando non ci siete voi”

Un messaggio indirizzato dalla Roma e dallo sponsor Qatar Airways a tutti i tifosi della Roma. Attraverso un video, i giocatori giallorossi hanno voluto spiegare ai fan come ci si sente a scendere in campo senza il supporto dei tifosi sugli spalti. Queste le parole pronunciate a turno da diversi calciatori – Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Smalling -: “Non nasce il sole quando non ci siete, solo buio ogni giorno. Qui semplicemente non c’è speranza ogni volta che andate via. E so che tornerete presto, ma non c’è luce quando non ci siete“.

A special message to all our fans, from us and @qatarairways.

We’ve missed you, both in the stadiums and on our travels. There really ‘Ain’t no sunshine’ when you’re gone.

But we hope to see you all again very soon. 💛❤️

#ASRoma #QRFanthem #QatarAirways pic.twitter.com/AS6GDptEI1

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 14, 2021