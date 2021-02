Totti e Tiago Pinto, summit di mercato: ecco di chi hanno parlato

Come svelato dallo stesso Totti, l’ex capitano della Roma ha incontrato Tiago Pinto, dall’inizio del 2021 nominato ufficialmente general manager del club giallorosso. L’incontro, come scrive il quotidiano sportivo, è avvenuto quasi un mese fa, negli ultimi giorni della sessione di mercato invernale. Totti ha il mandato per l’Italia di Bruno Peres, per il quale in quei giorni la Roma ha valutato la possibilità di una cessione, poi rientrata. Ieri Totti era Torino per altri incontri del genere, tra cui quello con Pirlo. I tempi, continua l’articolo, per un suo ritorno alla Roma non sono maturi.

L’incontro con Tiago Pinto non è avvenuto a Trigoria ed è stato molto cordiale. Totti ha parlato della sua scuderia CT10, che comprende tra gli altri Riccardo Pagano e Christian Volpato (2003, anche lui ha rinnovato recentemente), dei quali Francesco parla però con Morgan De Sanctis, responsabile delle squadre più grandi del settore giovanile.

Fonte: Corriere dello Sport

