Roma-Hellas Verona, FONSECA: “Mai preteso scuse da Dzeko, la Roma non dipende dai singoli. Per me contano i principi morali”

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Verona:

FONSECA A SKY SPORT

L’avevano già dato in vacanza dopo la Coppa Italia, ora parleranno di scudetto…

Si ma io devo mantenere sempre l’equilibrio. Un allenatore diceva che tutti gli allenatori devono avere la valigia sempre pronta, la nostra vita è così. Io sono stato sempre tranquillo e focalizzato sul lavoro.

La Roma ha raggiunto una maturità offensiva.

Si abbiamo fatto 3 gol alla miglior difesa del campionato, ma penso che la squadra ha capito che per giocare queste partite dobbiamo cambiare le nostre intenzioni. La nostra prima parte è stata perfetta, poi abbiamo fatto 3 gol contro una squadra fortissima.

La vicenda Dzeko ha compattato la squadra?

È più importante vedere che la squadra ha reagito bene dopo lo Spezia. Questa é una vittoria di squadra, la squadra sta credendo e lavorando insieme e questa è la cosa più importante

Si può pensare che DZeko possa rientrare nel progetto tecnico della Roma?

É una domanda intelligente, ma devo dire che la cosa più importante è quello che ha fatto la squadra oggi. Abbiamo tempo per parlare di questo, ma oggi è importante parlare di quello che hanno fatto oggi i giocatori.

Ha fatto un po’ di melina…

Io ero difensore centrale (ride, ndr)

Come si può migliorare ora negli scontri diretti con le big?

Sono partite diverse, oggi era importante avere profondità nell’uscita e la circolazione della palla non era importante. Penso che sia una questione di mentalità della squadra, che può vincere contro le grandi squadre, abbiamo anche fatto bene ma non abbiamo avuto continuità. Stiamo lavorando sulla testa dei giocatori per avere continuità contro queste squadre

La squadra è cresciuta anche fisicamente, prima all’inizio del secondo tempo crollavate. È cambiato qualcosa nella preparazione?

Quello che é cambiato è che siamo usciti dalla Coppa e questa settimana abbiamo avuto una settimana lunga per lavorare di più. Quando giochiamo ogni 3 giorni la squadra recupera meno, penso che è questa la differenza.

Questa Roma può fare a meno di Dzeko fino a fine stagione? Può essere competitiva allo stesso modo?

La squadra sta dimostrando di non dipendere da un solo giocatore. Abbiamo un’identità ed è bello sentire che non dipendiamo da un solo giocatore. il lato migliore di questa squadra è quello che possiamo fare insieme.

Sono più importanti i principi di educazione umani piuttosto che i principi di gioco?

Per me si, io ho principi e valori che mi guidano che sono importanti per me

Lei ha preteso le scuse da parte di Dzeko o non è vero?

Non è vero.

FONSECA A ROMA TV

3 punti ancora più pesanti, dopo le vittorie di Milan, Inter, Juve, Napoli, Lazio…

La cosa più importante è quello che abbiamo fatto. Abbiamo segnato 3 gol alla miglior difesa del campionato, abbiamo fatto una buona partita e mostrato spirito di squadra.

I numeri spiegano il 3° posto della squadra.

La squadra crea sempre occasioni per fare gol, oggi ne abbiamo segnati 3 e abbiamo avuto altre occasioni. La squadra crede nel momento offensivo ed è stata aggressiva. È diverso giocare contro una squadra come il Verona, contro cui i ragazzi hanno capito che dobbiamo cambiare le nostre intenzioni. Abbiamo fatto bene.

I lanci lunghi ad inizio match?

Contro il Verona che marca uomo a uomo e fa pressione sull’uscita, abbiamo preparato la partita per superare le linee di pressione con la profondità e con l’appoggio di Mayoral. Penso che abbiamo fatto bene.

Grandissima vittoria, ma domani mi aspetto sui giornali: “Avete vinto col Verona”. Perché c’è questo scetticismo secondo lei?

La cosa importante è quello che possiamo fare, non quello che la stampa scrive. Dobbiamo restare insieme, lottare insieme e senza sentire molto cosa si dice fuori. Questo equilibrio è troppo importante. Abbiamo sempre fatto le analisi e quelle che facciamo internamente sono sempre più importanti, senza sentire molto ciò che si dice fuori.