Roma-Braga, le FORMAZIONI UFFICIALI: Dzeko e El Shaarawy dal 1′, riposa Spinazzola

Oggi la Roma ospita il Braga, nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Si riparte dal 2-0 in favore dei giallorossi.

Paulo Fonseca opterà per un leggero turnover, viste anche le assenze per infortunio o per esclusione dalla lista Uefa.

Ecco le formazioni UFFICIALI del match:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Pellegrini, Tripi, Darboe, Ciervo, Perez, Mayoral.

BRAGA Braga (4-3-3): Tiago; Ze Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Nuno Sequeira; Platan, Novais, Gaitan; Galeno, Sporar, Horta

A disposizione: Matheus, Rogério, Borja, Bruno Rodrigues, André Horta, Al Musrati, Fransergio, Abel Ruiz, Hernani, Vitor. All: Carvalhal.