Juventus-Roma, FONSECA: “Orgoglioso di come ha giocato la squadra, ma vince chi fa gol. Dzeko non ha giocato dall’inizio per mia scelta”

Al termine di Juventus-Roma, finita 2-0 per i bianconeri, è intervenuto l’allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca. Le sue dichiarazioni ai microfoni dei cronisti:

FONSECA A SKY SPORT

Fino al gol di Ronaldo stava giocando meglio la Roma, ma tanto palleggio e poca incisività sotto porta.

Non siamo stati bene solo all’inizio della partita, ma in tutta la gara. Non possiamo dimenticare di aver affrontato la Juve, che si è difesa bene. I numeri sono numeri, ha vinto la squadra che ha fatto gol. Abbiamo avuto più tiri e palleggio, ma vince chi fa gol.

Non avevate un tipo di attaccante in grado di concretizzare…

Voglio valutare la prestazione della squadra. Abbiamo avuto coraggio di venire qui e fare il nostro gioco. Con la Juve è stato difficile, che si è difesa vicino all’area con molti uomini.

Come ha trovato Dzeko?

Tutti i giocatori hanno giocato bene.

Ha avuto la tentazione di mettere Dzeko con Mayoral?

No, la squadra non è pronta. Non avevamo bisogno di farlo.

Sul gol di Ronaldo la difesa poteva fare di più?

Per questo è il più bravo del mondo. Non posso dire che abbiamo sbagliato, ma è Ronaldo.

Si aspettava la Juve così bassa?

Non me l’aspettavo. Penso che la Juve abbia iniziato cercando di pressare, ma non l’abbiamo permesso e si sono abbassati, hanno fatto bene.

Potendo rigiocare, metterebbe Dzeko dall’inizio?

No, Dzeko era pronto per giocare ma non ha giocato per mia scelta. Mayoral sta giocando molto bene e oggi ha lavorato.

Potevate azzardare qualche passaggio?

Siamo arrivati tante volte vicino all’area, abbiamo sbagliato tante decisioni di cross e passaggio.

Cosa pensa della forza della sua Roma?

Non ci sono vittorie morali nel calcio, ma sono orgoglioso della squadra. Sono fiducioso perché la squadra ha dimostrato grande carattere. Arrivare qui e giocare con questo coraggio mi dà fiducia per il futuro.

FONSECA A ROMA TV

La sensazione è che l’unica differenza siano stati i gol segnati

Sì è stata questa l’unica differenza. Loro hanno fatto 3 tiri e non penso che una squadra abbia mai concesso solo 3 tiri alla Juve, ma hanno fatto 2 gol. Noi invece abbiamo tirato 14 volte e non abbiamo mai segnato. La differenza è stata questa perchè siamo stati migliori di loro. Li abbiamo fatti abbassare e abbiamo sbagliato le ultime scelte o le ultime esecuzioni. Potevamo fare di più in questo.

Questa sconfitta mina la serenità della squadra?

No, è vero che la cosa più importante è il risultato e i 3 punti li ha fatti la Juve, ma come allenatore devo valutare tutto. E’ giusto valutare che abbiamo fatto una partita di coraggio e qualità e per questo devo essere fiducioso in vista del futuro.

Si aspettava una Juve così bassa?

Non me l’aspettavo, ma penso che la loro intenzione fosse di pressare alto. Noi abbiamo giocato bene in costruzione e quindi loro non sono riusciti a farlo. Questo risvolto tattico è stato merito della Roma, non demerito della Juventus.

Cosa è mancato alla Roma?

L’unica cosa che abbiamo sbagliato è stata l’ultimo passaggio, il cross, il tiro fatto bene.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Con le grandi continuate a fare fatica…

È la verità, non voglio scappare da questo. Penso che oggi però non abbiamo meritato di uscire da qui con una sconfitta. Abbiamo fatto una grande partita, la differenza l’ha fatta l’efficacia. La squadra ha avuto coraggio, la Juve che è una grande squadra ha abbassato le linee. Potevamo fare meglio all’ultimo momento.

Ha visto l’ambizione oggi? Dzeko dalla panchina perché?

Dzeko scelta tecnica. Borja sta giocando molto bene, ed è stata una mia scelta. Non è facile arrivare qui e fare una partita con questo coraggio, non ho dubbi che la squadra abbiamo mostrato ambizione.

Dzeko può partite dall’inizio prossima partita? Quanto vi è mancato Pellegrini?

Non mi va di parlare di chi non c’era, non sono una scusa le assenze. Bryan ha giocato bene tra le linee. Dzeko è un giocatore come gli altri, deve lavorare come sta facendo e dopo la scelta è mia.

Come mai non ha preso in considerazione la possibilità di giocare con due punte?

Penso che non ne avevamo necessità, la squadra stava giocando bene.