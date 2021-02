FONSECA: “Dzeko tornerà titolare, ma il capitano sarà Cristante” (VIDEO)

Attesa domani dallo Sporting Braga nella gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva:

Com’è tornare qui? Che squadra è il Braga?

“È sempre speciale ritornare in questa casa dove sono stato molto felice, ho molti amici. Ovviamente ora sono avversario e quando inizia la partita voglio vincere, ma è veramente speciale tornare qui. Il Braga è fortissimo, sta facendo un grandissimo campionato e ha vinto contro le squadre più forti. Ha fatto una buona prima fase di Europa League, ha un buon allenatore e un’identità. Domani sarà difficile”.

Qual è l’obiettivo della Roma in Europa League?

“Come ho sempre detto, pensiamo di partita in partita. Ora abbiamo il Braga, è importante pensare solo a queste due partite”.

Dzeko tornerà titolare? È tutto risolto? Chi sarà il titolare?

“Dzeko tornerà a giocare e il capitano sarà Bryan Cristante”.

Fonte: Sky Sport

Il tecnico portoghese ha parlato anche i canali ufficiali del club giallorosso: “Sono sicuro che sarà una partita molto difficile. Il Braga ha una bellissima squadra, è importante pensare ora a questa eliminatoria e cercare di vincere”.

“Ritorno in una casa dove sono stato un anno, ho molti amici e per me è ovviamente speciale. Ma quando inizia la partita è un avversario come un altro. Abbiamo dimostrato sempre ambizione, questa è una partita importante e dobbiamo continuare come abbiamo fatto nelle altre partite. Dobbiamo continuare a giocare con ambizione di vincere sempre, una squadra che vuole vincere deve sempre dimostrare questa ambizione”, ha concluso.