In Spagna sono convinti: sarà Musso il futuro portiere della Roma. Come scrive il sito dedicato alle trattative di calciomercato, le prestazioni di Pau Lopez non hanno convinto la società e l’allenatore Fonseca, così da settimane si lavora per acquistare in estate l’estremo difensore dell’Udinese con un accordo verbale raggiunto a fine gennaio. I costi dell’operazione si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.

Fonti: todofichajes.com

