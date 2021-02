Braga-Roma: fuori Cristante per un problema alla schiena

Neanche il tempo di festeggiare per il gol di Dzeko e Bryan Cristante chiede il cambio alla panchina della Roma. Il centrocampista adattato in difesa deve abbandonare il campo per un problema muscolare accusato a margine di un’azione difensiva. E’ il 6′ di gioco e Bruno Peres rileva l’ex Atalanta, andandosi a sistemare sull’out di sinistra, con Spinazzola arretrato sulla linea difensiva.

A fine partita arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Cristante. Si tratta di lombalgia, come fa sapere lo staff medico giallorosso. Nelle prossime ore le sue condizioni verrano valutate, anche se Fonseca nell’immediato post-gara si è mostrato pessimista sul suo recupero per il match di domenica con il Benevento.

Per quanto riguarda Ibanez invece, si tratta di un problema muscolare al flessore, che lo ha costretto ad uscire al 53’. Per lui ci saranno probabilmente esami strumentali nei prossimi giorni per valutare la reale entità dell’infortunio. Come per Cristante appare scontato il forfait in vista del Benevento.