As Roma: previsto un altro incontro con Lombardo. Si cerca anche un club manager

(P. TORRI) – Si continua a lavorare alla struttura della Roma: secondo quanto riferito dalla versione online del quotidiano, sull’agenda di TiagoPinto sarebbe segnato un appuntamento con Maurizio Lombardo, ex segretario della Juventus. Dopo l’incontro andato in scena nelle ultime settimane dunque, potrebbe esserci un nuovo contatto con quello che al momento rimane il favorito per rivestire il ruolo lasciato libero da Pantaleo Longo dopo il pasticcio delle liste contro l’Hellas Verona, costato la sconfitta a tavolino al club giallorosso.

Si cerca anche un club manager che faccia da filtro tra squadra e società. L’identikit che si sta cercando è quello di un personaggio riconoscibile e apprezzato come romanista, un ex in grado prima di tutto di essere all’altezza del compito e poi di avere la forza di aggregazione nei confronti della tifoseria.

