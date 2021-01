Saranno 4 gli assenti giallorossi in vista della sfida contro la Sampdoria: Pedro, Calafiori, Fazio e Mirante, oltre che i lungo degenti Pastore e Zaniolo. Pedro e Calafiori hanno riportato entrambi una lesione al flessore destro, e saranno valutati giorno per giorno. Per quanto riguarda Fazio, invece, fastidio al ginocchio sinistro.