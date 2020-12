Tiago Pinto, dal Portogallo: previsto per sabato l’arrivo a Roma. Il saluto del Benfica: “Sappiamo che continuerai a fare bene”

Come scrivono in Portogallo, oggi termina l’isolamento di Tiago Pinto che potrà dunque recarsi al Seixal, il centro sportivo del Benfica, dove saluterà formalmente la squadra e lo staff tecnico e passerà il testimone a Rui Costa. E’ previsto per sabato l’arrivo a Roma, prossima tappa della carriera del dirigente 36enne ma prima di imbarcarsi, si spiega, dovrà confermare la negatività al tampone come previsto dalle leggi italiane.

Fonte: Abola.pt

Sulla newsletter che il Benfica invia ai propri tifosi, ha salutato così il dirigente uscente: “Tiago Pinto lascia il Benfica dopo otto anni di servizio. Gli dobbiamo enorme gratitudine per l’impegno insuperabile e la grande competenza con cui ha ricoperto i suoi incarichi. Gli auguriamo buona fortuna per la tua nuova sfida professionale, sapendo che continuerai fare bene”.