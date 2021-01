Roma-Sampdoria, FONSECA: «Ci abbiamo sempre creduto, ora stiamo meglio dell’anno scorso. Con Tiago Pinto capiremo cosa fare sul mercato»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con la Sampdoria:

FONSECA A DAZN

Le differenze tra gennaio 2020 e il 2021: l’anno scorso ko con il Torino, oggi vittoria con la Samp.

Conta più che abbiamo vinto oggi. La squadra ora è più forte, oggi abbiamo fatto una partita diversa, abbiamo meritato di vincere e potevamo segnare anche di più, abbiamo sempre controllato la partita. La squadra ora sta molto meglio adesso.

Riguardo il match, è stata una partita difficile. Se fosse finita 0-0 non si poteva nemmeno gridare allo scandalo, alla fine cosa ha fatto la differenza?

La Samp è una squadra organizzata, che si chiude bene, ma ci abbiamo creduto sempre. Con questa sicurezza possiamo vincere sempre. Devo dire che il campo ha retto bene nonostante la pioggia e la squadra ha meritato questo risultato.

Un commento su Smalling, sta recuperando?

Si, oggi ha fatto una grande partita come Mancini e Ibanez. È importante essere sicuri in difesa, oggi abbiamo fatto un buon lavoro in difesa

Dzeko in gol sul primo palo, ora con gli esterni siete in disagio visto l’infortunio anche di Santon: sicuri che serva di più un attaccante?

Vediamo, Tiago Pinto arriverà nei prossimi giorni e stiamo già parlando delle necessità della squadra

Pellegrini?

È andato molto bene, ha fatto una grandissima partita



FONSECA A ROMA TV

Una vittoria importante, prestazione più che positiva.

E’ stato molto importante vincere questa prima partita dell’anno. E’ stata una partita difficile, ma abbiamo fatto una bellissima partita, equilibrata, con grande sicurezza difensiva.

E’ stata una battaglia…

Quello che è importante è vedere la squadra equilibrata, la squadra sta bene mentalmente e fisicamente. E’ importante sentire che tutti insieme stiamo lavorando per la Roma, per la squadra.

Nel secondo tempo bene Karsdorp e Bruno Peres…

Nell’intervallo abbiamo parlato, c’era bisogno di essere più aggressivi. Rick e Bruno hanno rischiato di più, è importante la profondità di Pellegrini e Mkhitaryan per gli spazi. Nel primo tempo era mancata aggressività, nel secondo siamo migliorati.

Oggi niente di negativo…

Sono molto soddisfatto, non ho visto niente di negativo nella squadra. Tutti hanno lottato molto, hanno avuto il coraggio di giocare e cercare gli spazi. Sono soddisfatto di tutti.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Sono soddisfatto, era importante vincere la prima partita dell’anno. E’ importante vincere in questo modo, abbiamo giocato bene contro un avversario che si chiude bene e riparte in contropiede. Abbiamo avuto tanta sicurezza difensiva.

La prestazione di oggi è tra le prime tre della sua squadra?

Non lo so, ma mi è piaciuta la forma con cui abbiamo giocato tutti i momenti della partita. E’ la partita con maggior equilibrio che abbiamo giocato

Lei in che ruolo vede Cristante?

E’ cresciuto molto da centrale, ma è un mediano. Cristante è quel giocatore che è sempre pronto ad aiutare la squadra. Ha grande spirito di squadra, mi piace molto. Può fare anche altre posizioni e non solo quando c’è necessità.

Pellegrini, meglio da trequartista?

Ha fato una grande partita, è un giocatore intelligente. Gioca sempre bene, mi sembra che abbia fatto una partita importante per la squadra.

Dove può arrivare la Roma?

La Roma deve solo pensare al Crotone. Sarà una gara sicuramente difficile

FONSECA A SKY SPORT

Terzo posto consolidato

Abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra forte che si è chiusa molto bene. Dal primo minuto abbiamo dimostrato che volevamo vincere, ha piovuto molto ma il campo ha retto molto bene. La squadra ha fatto sempre una partita equilibrata e con sicurezza difensiva

Oggi era difficile dare qualità, ma voglio parlare di due giocatori che ne hanno data tanta: Pellegrini e Villar

Si, Lorenzo può giocare in diverse posizioni e oggi ha fatto una grande partita ma penso che tutti hanno fatto bene oggi, Villar anche e tutti gli altri