CROTONE-ROMA: la formazione UFFICIALE. Cristante con Villar in mediana, Pellegrini in panchina, gioca Perez dal 1′

Testa al campo: dopo la positività al Covid-19 di Tiago Pinto, la mancata partenza di Fonseca che ha raggiunto oggi la squadra a Crotone e l’incidente di Morgan De Sanctis, la Roma è attesa alle 15.00 allo Scida dagli uomini di Stroppa.

Con Mirante ancora ai box, Pau Lopez difenderà la porta giallorossa con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. Scelte obbligate sulle fasce – viste le assenze di Spinazzola, Santon e Calafiori – con Karsdorp e Bruno Peres. A centrocampo Cristante al fianco di Villar, con Veretout che tirerà il fiato. Mentre sulla trequarti – senza Pedro infortunato – spazio a Carles Perez e Mkhitaryan. In attacco riposa Dzeko– ieri si è parlato di un problemino muscolare per il bosniaco -, gioca dal 1′ Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE: Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy.

A disp.: Festa, Cuomo, Dragus, Crociata, Rojas, Crespi, Djidji, Siligardi, Rispoli, Marrone, Petriccione, Vulic, Riviere.

All.: Stroppa.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Farelli, Boer, Kumbulla, Juan Jesus, Veretout, Diawara, Podgoreanu, Pellegrini, Providence, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Peretti – Vono. IV uomo: Pezzuto. VAR: Pairetto. AVAR: De Meo.