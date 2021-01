Crotone-Roma: domani partirà anche Fonseca, per il tecnico tampone negativo

Oggi non è partito assieme alla sua Roma, ma Paulo Fonseca domani sarà in panchina a Crotone. L’allenatore della Roma partirà domani mattina per la trasferta in Calabria.

Da quanto trapelava nelle scorse ore sarebbe stata una gastroenterite a bloccare la partenza del tecnico giallorosso. Non ha trovato riscontro la notizia riportata da alcuni portali riguardo una presunta positività al coronavirus. Come riferisce l’emittente satellitare Fonseca si è sottoposto oggi pomeriggio al tampone, visto che è stato a contatto con Tiago Pinto (risultato poi ancora positivo al Covid). Esito negativo invece per l’allenatore, che domani si ricongiungerà con la squadra. A mezzanotte previsto nuovo giro di tamponi per i giocatori già partiti per Crotone.

Fonte: Sky Sport

Come riferisce su Twitter il giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora, domani mattina Fonseca si sottoporrà ad un nuovo tampone. Solo dopo l’esito si saprà se il tecnico potrà raggiungere la squadra a Crotone.