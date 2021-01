Coppa Italia, ROMA-SPEZIA: le formazioni UFFICIALI. Cristante e Kumbulla dal 1′. Pellegrini-Villar in mediana, davanti Mayoral

Entra in scena nel cammino della Roma anche la Coppa Italia: alle 21.15 all’Olimpico i giallorossi affrontano negli ottavi di finale lo Spezia, avversario anche nel prossimo turno di campionato.

Per qualificarsi ai quarti e archiviare il ko nel derby, Fonseca cambia senza esagerare. Turno di riposo per Smalling e Ibanez, il portoghese sceglie Cristante e Kumbulla al fianco di Mancini, squalificato sabato in campionato. In mediana Diawara out per infortunio, Veretout riposa e Pellegriniaffianca Villar. Dzeko si accomoda in panchina, davanti gioca dal 1′ Mayoral, supportato da Pedroe Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Farelli, Fuzato, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Karsdorp, Santon, Veretout, Podgoreanu, Carles Perez, Dzeko.

All.: Fonseca.

SPEZIA: Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Leo Sena, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara.

A disp.: Zoet, Rafael, Acampora, Ricci, Agoume, Gyasi, Farias, Terzi, Chabot, Verde, Dell’Orco, Piccoli.

All.: Italiano.

Arbitro: Ghersini. Assistenti: Prenna-Lombardi. IV uomo: Pasqua. VAR: Guida. AVAR: Di Vuolo.