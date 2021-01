Caso Dzeko: il bosniaco ha chiesto il rientro in gruppo. Ma Fonseca pretende le scuse del giocatore

Prosegue lo scontro interno a Trigoria tra Edin Dzeko e il tecnico Paulo Fonseca. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia i due avrebbero avuto un pesante diverbio, che ha prodotto la rottura tra i due all’intero della società giallorossa. Il bosniaco da giorni lavora da solo a Trigoria per recuperare dal proprio infortunio, ma secondo quanto raccontato dall’emittente satellitare il giocatore avrebbe in realtà smaltito ogni fastidio fisico e avrebbe chiesto di tornare a lavorare in gruppo. Fonseca e la società, che ha scelto di schierarsi con il portoghese su questa vicenda, hanno risposto in maniera negativa lasciando l’attacccante a lavorare a parte con un preparatore atletico.

Fonte: Sky Sport

Nuovi dettagli sulla questione Dzeko: secondo quanto riporta su Twitter Jacopo Aliprandi, Paulo Fonseca pretenderebbe le scuse da parte del giocatore. Fin quando non arriveranno, il numero 9 continuerà ad allenarsi a parte. Al momento, dunque, la richiesta da parte del bosniaco a staff e preparatori di tornare in gruppo rimarrà disattesa.