Calciomercato Roma: telefonata Tiago Pinto-Leonardo, ipotesi scambio di prestiti tra Dzeko e Icardi. Il Psg chiede Pellegrini, ‘no’ dei Friedkin

La Roma sta cercando un acquirente per Edin DZeko tra le principali squadre europee. Tra quelle sondate, storia dei giorni scorsi, c’è anche il Psg dove gioca, non sempre, Mauro Icardi per il quale inizialmente i francesi hanno rifiutato l’ipotesi di uno scambio di prestiti. Ma la voglia di tornare protagonista, come scrive il sito di calciomercato, dell’attaccante ex Inter potrebbe convincere il club a cederlo in prestito per 6 mesi.

Nella telefonata andata in scena tra Tiago Pinto e Leonardo, il Psg ha provato a mettere in mezzo il discorso di Lorenzo Pellegrini sul quale però i Friedkin hanno immediatamente posto il veto. Si tratta dunque solo sullo scambio tra i due numeri 9, anche se con 4 giorni a disposizione l’affare non sembra semplice. Al Psg, Dzeko ritroverebbe Florenzi, passato in Ligue1 nella scorsa estate.

Fonte: calciomercato.com

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE