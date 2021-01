Calciomercato Roma, settimana prossima decisiva per il futuro di El Shaarawy: parti a lavoro per la risoluzione con lo Shanghai

El Shaarawy o Bernard. La sensazione, ormai, è che da uno di questi due nomi uscirà il nuovo attaccante della Roma. Come scrive il giornalista John Solano su Twitter, per El Shaaarwy sarà decisiva la prossima settimana. L’entourage del giocatore, infatti, è al lavoro per la risoluzione del contratto che lo lega allo Shanghai Shenua.

