Calciomercato Roma: l’entourage di El Shaarawy continua a trattare l’addio dallo Shanhgai

Il futuro di El Shaarawy sarà sicuramente lontano dalla Cina. Il Faraone continua ad essere un obiettivo della Roma, e come scrive il giornalista John Solano su Twitter, l’agente e fratello Manuel starebbe continuando a trattare con lo Shanhgai per l’addio. Finora il club cinese non ha comunque rifiutato alcuna offerta per lui.

