Calciomercato Roma, Fonseca in bilico: segnali di apertura di Sarri al club

Con l’eliminazione in Coppa Italia, l’errore delle sei sostituzioni per cui è stato sollevato dall’incarico il team manager Gianluca Gombar e gli strascichi successivi in casa Roma, torna in bilico il futuro di Paulo Fonseca.

Per la panchina si è parlato anche di Maurizio Sarri, che secondo Il Mattino non ha intenzione di tornare ad allenare in questo inverno, ma come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira l’ex tecnico della Juventus gradisce la Roma e “ha dato segnali di apertura al club di Friekdin tramite i suoi agenti”.