Il futuro di Henrik Mkhitaryan sarà ancora alla Roma. Come riferisce la trasmissione ‘Calciomercato – L’originale’, è quasi una formalità il rinnovo di contratto dell’esterno armeno. Formalmente il suo contratto scadrà il prossimo giugno, ma nell’accordo c’è una clausola per l’estensione automatica fino al 2022. Già raggiunte le condizioni per l’attivazione della clausola, resta da attendere solo l’ufficialità.

Fonte: Sky Sport