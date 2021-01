Calciomercato Roma: per Diawara sondaggi di Verona e Fenerbahce. Ma il centrocampista vuole restare in giallorosso

Sembra ormai finito un po’ ai margini delle gerarchie di Paulo Fonseca, e allora ecco farsi avanti per Amadou Diawara le prime pretendenti. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista guineano ci sarebbero stati i sondaggi dell’Hellas Verona e del Fenerbahce. Il classe ’97 ex Napoli, però, avrebbe espresso la ferma volontà di rimanere nella Capitale.

#Verona and #Fenerbahce have asked Amadou #Diawara, but the midfielder wants to stay at #ASRoma. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 14, 2021