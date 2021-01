As Roma: nasce l’Academy di New York. Calvo: “Portare i nostri valori nel mondo è motivo di grande soddisfazione” (COMUNICATO)

Un occhio sempre vigile ai calciatori di domani: il club annuncia con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la nascita dell’As Roma Academy New York, in linea con il progetto generale ‘Internation Academy‘. Questa la nota pubblicata dalla società in merito:

“Il progetto International Academy attraversa l’Oceano Atlantico e sbarca a New York. Dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 17 anni, la prima academy giallorossa nel Nord America offrirà loro l’opportunità di apprendere le metodologie e le tecniche di allenamento del club.

“I dati ci raccontano di una crescente richiesta di luoghi di formazione calcistica da parte dei giovani americani. I nostri sistemi di allenamento e la nostra filosofia di lavoro si sposano perfettamente con questo rinnovato interesse per il calcio. Portare i valori del nostro Club a New York è sicuramente un motivo di grande soddisfazione per tutti noi”, ha commentato Francesco Calvo, COO di AS Roma.

Ogni giocatore e ogni giocatrice saranno supportati nello sviluppo del loro pieno potenziale imparando i metodi di allenamento e l’approccio educativo utilizzati dal Settore Giovanile dell’AS Roma

“Siamo felici e onorati di dare il benvenuto a New York a un club prestigioso come la AS Roma. È motivo di grande entusiasmo avere l’opportunità di condividere i valori e le metodologie di lavoro del Club”, ha spiegato Dino Hamzic, Director of Operations dell’academy.

“Dopo mesi di lavoro, pianificazione e meeting online, siamo davvero riconoscenti verso la Roma e tutto il suo eccellente staff per quanto fatto finora nello sviluppo di questo progetto. Non vediamo l’ora di iniziare ad allenare i giovani giocatori di New York come si fa a Roma” ha dichiarato Richard Knox, Technical Director“.

Fonte: asroma.com

