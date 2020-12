Le PAGELLE di Roma-Young Boys: Calafiori, colpi da predestinato. Dzeko torna a pungere. Pedro e Ibanez, serata no

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate dopo il match tra la Roma e la squadra svizzera all’Olimpico:

-ROMA-

Pau Lopez 5,5 – Viene chiamato in causa solo sull’azione da gol di Nsame. La sua uscita a gambe aperte non convince. Per il resto semplice amministrazione.

Ibañez 5 – Deve riposare e si vede. Costretto agli straordinari per un tempo, viste le defezioni in difesa, si incaponisce in giocate più dannose che utili. Colpevole di lasciare solo Cristante nell’uno contro uno con Nsame. (46′ Spinazzola 6 – Nel turnover generale dà il cambio a Ibañez nel terzetto difensivo, prima a destra poi a sinistra. Non trova grosse difficoltà).

Cristante 5,5 – Va detto che finora da centrale adattato si è sempre comportato degnamente. Stasera va in difficoltà perché poco supportato dai compagni, soffrendo gli spunti di Nsame. Qualche errore di troppo anche in impostazione. (68′ Fazio s.v. – Torna dopo la lunga assenza per il Covid).

Juan Jesus 6 – Si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Da terzo a sinistra in difesa si trova a suo agio, senza strafare né commettendo castronerie. Sempre concentrato in marcatura.

Bruno Peres 6 – Queste dovrebbero essere le partite per mettersi in mostra e permettergli di guadagnare spazio. Nel primo tempo difficilmente riesce ad affondare a destra, nella ripresa cresce e si guadagna gli applausi nell’azione del 3-1 di Dzeko.

Villar 6,5 – Ormai una costante. Dimostra la solita qualità in mezzo al campo, è forse l’unico vero metodista del centrocampo giallorosso e quando ha il pallone al piede è difficilissimo strapparglielo. Gran colpo di Petrachi, gliene va dato atto. (61′ Pellegrini 6 – Deve mettere minuti nelle gambe per ritrovare la condizione. Giostra bene, peccato per la solita ghiotta punizione calciata alle stelle).

Diawara 6 – Comincia a riacquisire fiducia e ritmo. Gioca una gara sufficiente, tra tocchi semplici e qualche contrasto vincente. Può ancora tornare molto utile, soprattutto per le giocate verticali.

Calafiori 7,5 – Diciotto anni e seconda presenza ufficiale in Europa. Si presenta dopo pochi minuti con un bel sinistro al volo che fa la barba al palo. Replica nella ripresa e trova l’angolino, scatenando la gioia di un ragazzo romano, romanista e dal talento enorme. Oltre al gol da segnalare un’altra prova massiccia e concreta. Benvenuto tra i grandi.

Carles Perez 6 – Naviga a vista, tra azioni travolgenti ed errori marchiani. Rischia di perdersi in un bicchier d’acqua nonostante le enormi qualità. Ottimi fraseggi, ma con quel sinistro deve fare di più.

Pedro 5,5 – Sta attraversando un momento di forma precaria e non si fatica a capirlo. Da uno come lui vedere stop sbagliati e comodi gol falliti non è comune. Anche stasera stranamente impreciso sotto porta e nelle assistenze ai compagni. Sembra perdersi nel momento decisivo. (46′ Mkhitaryan 6 – Si accende a sprazzi mettendo comunque in difficoltà la difesa. Causa la nervosa espulsione di Camara).

Borja Mayoral 7 – Crescita costante per lo spagnolo, al quarto gol ufficiale in giallorosso. Sponde precise, dialoghi azzeccati e anche un gol da centravanti puro. Non era facile calarsi così presto in un altro calcio. (61′ Dzeko 6,5 – Altro passo verso la migliore forma. Spunti da leader ed un gol ritrovato, che mancava da fine ottobre).

All. Fonseca 6,5 – La risposta alla debacle di Napoli è arrivata come sperato. Non sarà stata una strigliata quella dei Friedkin ma di certo ha messo una giusta pressione al gruppo. Il nervosismo del mister alla vigilia si è trasformato in un aspetto positivo. A parte la rete subita, la Roma domina il Match in lungo e in largo, strappando Il primo posto con una giornata di anticipo. Con il Sassuolo bisognerà dimostrare che Napoli è stata un’eccezione.

-YOUNG BOYS-

Von Ballmoos 6.5; Camara 4.5, Zesiger 6, Lefort 5.5; Hefti 5, Rieder 6 (Sierro 5), Aebischer 5.5 (Gaudino 6), Garcia 5 (Elia 5.5); Fassnacht 5, Nsame 6.5 (Siebatcheu s.v.), Ngamaleu 5.5 (Mambimbi 6). All: Seoane 5.5.