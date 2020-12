Friedkin: Dan e Ryan ricevuti in mattinata da Malagò, presente Fienga. Incontrato anche Gravina: “Il loro ingresso nel calcio italiano è un fattore positivo”

Incontri coi vertici dello sport e del calcio italiano, oggi, per Dan e Ryan Friedkin, presidente e vice della Roma. Prima ospiti di Malagò, numero uno del Coni, poi di Gravina, presidente federale. Gli aggiornamenti sulla giornata dei proprietari del club giallorosso:

17.20 – Dal sito ufficiale della Figc si legge il resoconto dell’incontro tra i Friedkin e Gravina: “Dan e Ryan Friedkin, insieme al CEO Guido Fienga, hanno avuto un colloquio molto cordiale e collaborativo col numero uno della FIGC esponendo il loro progetto”.

“Durante la visita si sono anche confrontati su temi di maggiore interesse per il calcio italiano: in particolare il suo sviluppo e la sua internazionalizzazione. «È stato un incontro proficuo – dichiara il presidente della Federazione Gabriele Gravina – è stato un piacere conoscerli. Hanno dimostrato grande interesse verso il nostro mondo ed ho potuto constatare una grande voglia di fare, il loro ingresso nel calcio italiano è un fattore molto positivo».

14.30 – Il secondo incontro è stato incentrato sui progetti futuri per lo sviluppo del calcio italiano e sull’internazionalizzazione del prodotto calcio, argomento molto a cuore alla famiglia giallorossa che ci ha tenuto a ribadire come l’investimento fatto nell’acquisizione del club sia importante e non solo mirato a una crescita della società stessa. In piena sintonia con il presidente Gravina, l’interesse dei Friedkin, infatti, è volto anche a una crescita del calcio italiano nella sua totalità come dimostra anche l’inserimento di Fienga nel comitato che sta portando avanti la trattativa con i fondi per i diritti tv. Entrambi gli incontri poi sono terminati con degli omaggio. Malagò ha regalato una maglia e una tuta dell’Italia Team con una tuta e una maglia della nazionale olimpica, mentre dal presidente Gravina sono arrivate due maglie (non due qualunque, la ’10’ e la ‘9’) della Nazionale con scritto ‘Dan’ e ‘ Ryan sulle spalle. Quest’ultimo numero poi i Friedkin lo vedranno in in campo anche stasera perché saranno all’Olimpico per la gara con il Torino. Dal giorno del loro insediamento non hanno mai saltato una partita, soprattutto Ryan che si è trasferito nella Capitale e tutti i giorni è operativo a Trigoria, mentre il papà Dan continua a fare la spola tra Italia-Londra-Svizzera e Stati Uniti, Covid permettendo.

13.45 – Sempre in mattinata, nella sede della FIGC in Via Allegri, Dan e Ryan Friedkin hanno incontrato anche il numero uno della Federazione Gabriele Gravina. Un appuntamento conoscitivo, senza argomenti sensibili da trattare, un modo per presentarsi ai vertici del movimento italiano, dopo aver rilevato il club giallorosso. Hanno dato priorità alle esigenze stringenti del club, adesso in un momento con minore concentrazione di obblighi imminenti (dopo l’Opa e l’approvazione del bilancio e in attesa di accogliere Tiago Pinto) hanno ritenuto doveroso farsi conoscere dalle istituzioni sportive del nostro paese.

12.30 – Dal sito ufficiale del Coni si fa un report dell’incontro avvenuto in mattinata e durato circa un’ora, nel quale, si legge, “sono stati affrontati una serie di temi di politica sportiva, nazionale e internazionale, nonché le aspettative che la famiglia Friedkin pone nel progetto della squadra e della società“.

11.45 – La Roma a casa Malagò. Dan e Ryan Friedkin sono stati ricevuti in mattinata dal presidente del Coni Giovanni Malagò: un incontro chiesto proprio dai nuovi proprietari della Roma, che col n.1 dello sport italiano avevano già avuto un contatto circa un anno fa via telefono. Malagò ha ricevuto la delegazione romanista nella propria stanza: con loro anche il segretario generale del Coni Mornati e l’ad giallorosso Fienga.

