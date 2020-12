CSKA SOFIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Boer in porta, Milanese e Bamba dal 1′. Smalling in panchina, out Calafiori

Ultima giornata della fase a gironi di Europa League e la Roma, già qualificata come prima della classe, fa visita ai bulgari del CSKA Sofia. Tanto turnover per Paulo Fonseca, che lascia a riposo Dzeko, Mkhitaryan, Spinazzola, Cristante, Ibanez e Mirante. In difesa il portoghese si affida a Fazio con Kumbulla e Jesus, mentreSmalling si accomoda in panchina. In mediana spazio a Milanese al fianco di Duawara con Bruno Peres e Bamba sulle fasce, mentre in attacco gioca Mayoral, supportato da Pedro – squalificato domenica col Bologna in campionato – e Carles Perez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CSKA SOFIA: Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Rodrigues; Sowe, Sankhare.

A disp: Evtimov, Henrique, Carey, Beltrame, Vion, Penaranda, Turitsov, Ahmedov, Galabov.

All.: B. Akrapovic.

ROMA: Boer; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Pedro, Carles Perez; Mayoral.

A disp: Pau Lopez, Berti, Smalling, Karsdorp, Villar, Bove, Tripi, Ciervo.

All.: P. Fonseca.

Arbitro: Peljito. Assistenti: Ibrisimbegovic-Beljo. IV Uomo: Kaljanac.