CSKA Sofia-Roma, FONSECA: «Troppi errori, molte cose non mi sono piaciute. Pellegrini e Veretout recuperabili per Bologna»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il CSKA Sofia:

MILANESE A SKY SPORT

La partita valeva poco, arrabbiato per gli errori difensivi?

Abbiamo perso, non mi sono piaciute molte cose ma abbiamo avuto tanti inconvenienti prima della partita. L’avversario è stato estremamente efficace, noi abbiamo fatto due errori e loro due gol. Abbiamo creato occasioni, ma loro hanno difeso compatti. Abbiamo fatto degli errori che non dobbiamo fare.

Milanese?

Non è facile per i ragazzi, anche per Milanese e Bamba, entrare in una partita di questa responsabilità ma hanno fatto bene e sono contento di loro.

Quali sono le prospettive per il 2021 in Europa League?

Vogliamo andare più avanti possibile, adesso è più difficile. Vediamo l’avversario della prossima partita ma sono tutte forti.

Come sta la squadra? Gli infortunati?

Oggi Pellegrini e Veretout si sono allenati bene e penso che potranno giocare domenica. Per Mancini è più difficile.