Calciomercato Roma: ore calde per Reynolds, pronto un contratto fino al 2025

Accelerata importante della Roma per Bryan Reynolds, almeno stando a quanto lascia intendere Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, sul proprio profilo Twitter. Il club giallorosso si è mosso nei giorni scorsi per provare a portare il laterale del Dallas a Trigoria, con un’offerta da 7.5 milioni di euro confermata direttamente dal sito ufficiale della MLS. Sarebbero dunque ore caldissime per l’arrivo del classe 2001 alla corte di Paulo Fonseca.

Come aggiunge Nicolò Schira, la Roma fa sul serio. Per il ragazzo pronta un contratto fino al 2025. Confermate le possibile cifre del cartellino: 7,5 mln.

#AsRoma are in advanced talks to sign Brian #Reynolds. Giallorossi have offered €7,5M to #FCDallas to sign the american right-fullback. Ready a contract until 2025. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 20, 2020