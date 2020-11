Trigoria, risentimento al flessore della coscia sinistra per Carles Perez. In dubbio per la gara contro il Cluj

La Roma deve ancora fare i conti con un nuovo infortunio. Fonseca nella giornata di oggi ha visto fermarsi Carles Perez, che ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Nell’allenamento di questa mattina lo spagnolo avrebbe lavorato a parte e non in gruppo. La sua presenza sembra essere in dubbio per la gara di giovedì alle 18:55 contro il Cluj, e se così fosse il tecnico portoghese non potrebbe far altro che mandare in campo ancora una volta Mkhitaryan e Pedro.