Pellegrini, tampone negativo e visite mediche a Villa Stuart: “Convocato col Parma? Non lo so, ma sto bene”

Lorenzo Pellegrini ha concluso in serata la prima parte delle visite mediche di idoneità presso Villa Stuart. I risultati sembrano essere positivi e il giocatore si candida per rientrare nella lista dei convocati della gara con il Parma di domenica. Come documentato dal giornalista Filippo Biafora, all’uscita dalla clinica il numero sette giallorosso non ha risposto alla domanda su una sua possibile convocazione, ma ha detto di sentirsi bene. “Convocato con il Parma? Non lo so, ma sto bene” sono state le sue parole.

