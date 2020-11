Castore: accordo di sponsorizzazione con i Wolves. Il marchio inglese continua a trattare anche con la Roma

Al termine di questa stagione scadrà la partnership tra la Roma e la Nike, con i giallorossi che sarebbero già alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico per i prossimi anni. Nelle scorse settimane è spuntata anche Castore, produttore di abbigliamento sportivo con sede a Liverpool, che vanta collaborazioni illustri come quella a lungo termine col tennista Andy Murray e, nel calcio, con i Rangers di Glasgow. Come riporta il sito inglese però, la Castore ha appena concluso un accordo di sponsorizzazione a 1 milione di sterline con il Wolverhampton, club di Premier League, che abbandona così l’Adidas. Il colosso di abbigliamento sportivo continua comunque a trattare sia con la Roma che con il Newcastle

Fonte: sportspromedia.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE