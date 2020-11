As Roma: pubblicata la trimestrale per il periodo luglio-settembre. Passività di 282.3 milioni di euro (COMUNICATO)

L’As Roma pubblica la trimestrale relativa al periodo luglio-settembre 2020. Il club giallorosso ha esposto gli avvenimenti salienti del club rispetto al periodo in questione, tornando sul passaggio di proprietà del club, sull’elezione a Presidente e Vice Presidente rispettivamente di Dan e Ryan Friedkin, ed esponendo nuovamente sul fallimento dell’Offerta pubblica d’acquisto lanciata dopo l’insediamento. Questi alcuni dei punti salienti del comunicato:

“Le passività non correnti sono diminuite di 2.1 milioni di euro rispetto al trimestre precedente, passando da 284.3 milioni di euro a 282.3 al 30 settembre 2020. Sono composte da (i) debiti finanziari a medio e lungo termine dalle Notes per 259,1 milioni di euro; e (ii) 23,2 milioni di euro di accantonamento per imposte differite relative all’ammortamento dei Marchi, determinato esclusivamente ai fini fiscali”.

“A seguito dell’assemblea degli azionisti – si legge inoltre nel documento -, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione della Roma, che:

Ha riconosciuto l’elezione di Thomas Dan Friedkin come presidente del Consiglio d’Amministrazione

Ha riconosciuto l’elezione di Ryan Patrick Friedkin come Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ha confermato l’insediamento del Comitato esecutivo costituito da Thomas Dan Friedkin, Ryan Patrick Friedkin, Guido Fienga, Marcus Arthur Watts ed Erik Felen Williamson III

Ha confermato Guido Fienga nella posizione di CEO”.

[…]

“Come conseguenza dell’acquisizione della maggioranza delle azioni, la Romulus and Remus investments LLC ha lanciato […] un’Offerta Pubblica d’Acquisto sulle azioni ordinarie del club rimanenti, corrispondenti approssimativamente al 13.4% del capitale sociale […]. Considerato che, conclusa l’Opa, Romulus and Remus Investment LLC detiene meno del 90% del capitale azionario della Roma, le condizioni per l’esercizio dell’Obbligo d’Acquisizione non sono state soddisfatte“.

Un appunto dedicato, nella trimestrale, anche alla crisi dovuta all’emergenza Coronavirus:

“Nonostante le misure adottate dalla Società per mitigarne le conseguenze, questa situazione di emergenza, straordinaria per natura ed estensione, ha avuto e sta avendo ricadute significative sulle attività economiche della Società e del Gruppo, in un contesto di carattere generale incertezza, la cui evoluzione e i relativi effetti non sono attualmente prevedibili. Più in particolare, potrebbero esserci sviluppi negativi della pandemia COVID-19 che potrebbero portare ancora una volta all’interruzione delle competizioni sportive e / o alla loro cancellazione, con un conseguente impatto negativo principalmente sui ricavi dell’AS Roma da diritti televisivi, sponsorizzazioni, indotti da stadio e in generale da tutte le attività commerciali del Gruppo, generando così perdite e, conseguentemente, maggiori fabbisogni finanziari, con il rischio di potenziali compromessi le prospettive di continuità del Gruppo”.

Fonte: Asroma.com

VAI AL DOCUMENTO UFFICIALE