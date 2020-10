Problemi per Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Europa League contro il Cska Sofia. Davide Santon ha infatti accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra per il quale sarà necessario svolgere degli esami strumentali per valutarne l’entità. Il terzino sarà quindi indisponibile per la sfida contro i bulgari e oggi in conferenza accanto al tecnico Fonseca ci sarà Karsdorp.