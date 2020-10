Roma: 2 positivi al Coronavirus nell’Under 18. Lunedì tamponi anche per la prima squadra: la ripresa slitta a martedì

Ieri pomeriggio, come scrive l’edizione online del quotidiano sportivo, due giocatori della Roma Under 18 sono risultati positivi al tampone anti Covid effettuato giovedì. Sono state annullate le sedute di allenamento in programma oggi, le terapie previste per i giocatori infortunati e le partite del fine settimana dell’Under 18, 17, 16 e 15.

Lunedì verranno effettuati nuovi controlli in modalità drive in. Anche la prima squadra, a scopo precauzionale, verrà sottoposta al tampone e la ripresa degli allenamenti slitta da lunedì a martedì.

Fonte: corrieredellosport.it

