Le PAGELLE di Roma-CSKA Sofia: il turnover non paga. Mayoral un fantasma. Dzeko, che errore!

(K.Karimi-A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate ai calciatori di Roma e CSKA Sofia dopo la sfida di Europa League all’Olimpico:

-ROMA-

Pau Lopez 6,5 – Nonostante l’avversario sia di scarsa caratura è costretto a metterci una pezza in almeno tre occasioni. Attento e concentrato.

Fazio 5,5 – Compensa la lentezza nei movimenti con l’esperienza. Il problema è che, palla ai giallorossi, è parecchio impreciso. Le sue giocate risultano miopi in impostazione.

Smalling 6,5 – Architrave della difesa. Un buon rientro, come solito eccellente sui palloni aerei, mentre dovrà giocare di più per recuperare la condizione. Peccato per il gol annullato a inizio match. (56′ Juan Jesus 6 – Non gli si può chiedere di creare gioco, ma è positivo nei recuperi in campo aperto).

Kumbulla 6 – Nulla da imputare in fase di marcatura. Poco brillante nel giocare la sfera in avanti, ma lo si sapeva già da tempo.

Bruno Peres 4,5 – Gioca l’intera gara, prima a destra e poi a sinistra. Non si conta una giocata discreta in tutto l’incontro, ma solo passaggi corti senza senso e tentativi finiti sempre sul muro bulgaro. Uno dei punti deboli.

Cristante 5 – Il problema è di fondo. Se è lui ad impostare il gioco contro squadre così chiuse, l’intera squadra fa fatica. Prevedibile, compassato e nel finale anche decisamente deconcentrato.

Villar 6 – Sufficienza meritata per la qualità di alcune giocate sullo stretto. E’ lui a mandare in porta Mkhitaryan per l’unica vera occasione del primo tempo. Dovrebbe provare più soluzioni in verticale.

Spinazzola 6 – La perfetta crasi tra il 7 nel dribbling e il 5 nell’assist. Quando parte e punta l’uomo è una scheggia, ma al momento del passaggio decisivo si perde, scegliendo sempre la soluzione errata. (46′ Karsdorp 4 – Chi si augurava spinta e propensione offensiva ha dovuto ricredersi. Non combina nulla, se non uno sciocco cartellino giallo. Inutile).

Carles Perez 5 – Debilitato dalla tonsillite settimanale. Il suo mancino si accende a sprazzi e manca in fase conclusiva. Nella ripresa anche la beffa di un dolore muscolare che potrebbe tenerlo fuori per un po’. (75′ Pellegrini 6 – Ha il merito di scuotere il centrocampo e di sfiorare il gol con un destro secco. Ci si attende una crescita ulteriore già domenica prossima).

Mkhitaryan 6 – L’unico che nel primo tempo sembra in grado di accendere la luce. Trova il jolly giusto ma viene fermato dalla traversa. Esce per turnover all’intervallo. (46′ Pedro 6 – Fa il suo, accelerando e regalando prima a Pellegrini poi a Dzeko due palloni invitanti. Impreciso come il resto dei compagni).

Borja Mayoral 4 – Seconda prova da titolare in Europa e seconda stecca. Se a Berna aveva attenuanti per le difficoltà dell’incontro, oggi è imperdonabile. Passaggi cortissimi, movimenti prevedibili e stop sbagliati. Non va mai alla conclusione, sia per gli scarsi rifornimenti che per le errate capacità di smarcamento. Deve integrarsi in fretta perché Dzeko (e la Roma) ha bisogno di un’alternativa. (70′ Dzeko 5,5 – Indiscutibilmente dà una scossa alla squadra con il solito piglio da leader. Ma si inceppa sul più bello ciccando il comodo gol della vittoria su assist al bacio di Pedro).

all. Fonseca 5 – Dopo quasi un anno e mezzo di lavoro i limiti sono sempre gli stessi. Le seconde linee non sono all’altezza dei titolari, e questo è fuor di dubbio, ma una prestazione del genere è troppo brutta per essere vera. Un pareggio a reti bianche contro l’ultima squadra per ranking UEFA dell’intera competizione è inaccettabile. Inizia a serpeggiare la sensazione che più di così lui non sia in grado di progredire, lasciando la Roma una bella incompiuta.

-CSKA SOFIA-

Busatto 6.5; Vion 5.5 (Ahmedov s.v.), Antov 5.5, Zanev 6.5, Mazikou 6; Youga 6 (Beltrame s.v.), Geferson 6.5 (Tiago s.v.); Sinclair 6.5 (Henrique 5), Sankharé 5.5 (Turitsov s.v.), Yomov 6.5; Sowe 6. All: Morales 6.5.