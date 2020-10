Europa League, ROMA-CSKA SOFIA: le formazioni UFFICIALI: Smalling e Mayoral dal 1′, a destra Bruno Peres

La Roma torna a pensare all’Europa League e, dopo aver battuto lo Young Boys, riceve all’Olimpico i bulgari del CSKA Sofia, guidati dal trio Morales-Dinchev-Chomakov dopo l’esonero di Belchev, nella seconda giornata della fase a gironi.

In campo, per la prima dal suo ritorno nella Capitale e dopo aver superato i problemi al ginocchio, Chris Smalling, con Fazio e Kumbulla a completare il terzetto difensivo davanti a Pau Lopez. Cambio in mezzo al campo dove, rispetto alla gara col Milan, Fonseca si affida alla coppia Villar-Cristante, con Bruno Peres e Spinazzola a presidio delle fasce. Riposano Pedro ed Edin Dzeko, sulla trequarti Carles Perez e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Borja Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Milanese, Zalewski, Pedro, Dzeko.

All.: P. Fonseca.

CSKA SOFIA: Busatto; Vion, Antov, Galabov, Mazikou; Tiago Rodrigues, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

A disp.: Evtimov, Geferson, Zanev, Turitsov, Carey, Beltrame, Smolenski, Donchev, Keita, Henrique, Mitkov, Juric, Ahmedov, Yordanov.

All.: D. Morales.

Arbitro: Kulbakov. Assistenti: Zhuk-Maslyanko. IV uomo: Scherbakov.