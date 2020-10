Conferenza stampa, FONSECA: “Sono rimasto sorpreso dalle parole dell’agente di Diawara. Ho fiducia in tutti i giocatori che sono qui” (VIDEO)

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera alle 20:45 in casa dell’Udinese nella terza giornata del campionato 2020/2021. Alla vigilia della gara è andata in scena la consueta conferenza stampa del tecnico Paulo Fonseca, che ha risposto alle domande dei cronisti. Queste le sue parole:

Il suo giudizio su Borja Mayoral?

Borja Mayoral è un buon giocatore, ma io non voglio parlare perché non è ancora un nostro giocatore. Per questo io parlerò solo dei giocatori in squadra.

C’è stata una buon prestazione con la Juventus. Confermerà in blocco al squadra vista contro la Juventus o farà qualche cambio?

Io non posso sempre dire la squadra che giocherà. Domani non penso di cambiare molto ma vediamo domani.

È rimasto sorpreso dalle parole dell’agente di Diawara?

Si, devo dire di si. Perché Diawara ha giocato sempre, è uno dei giocatori che ha imparato di più nell’ultima stagione. È stato ed è un giocatore importante per la squadra, non c’è nessun problema con il giocatore. Devo dire che se l’agente pensa che questa sia la forma giusta, corretta, che può impressionarmi con queste dichiarazioni ha sbagliato. Devo dire che Diawrara è stato molto importante per la squadra ed è un giocatore molto importante per me e sta lavorando molto bene.

Lei ha cambiato tre giocatori nella prima partita e solo due nella seconda. Ha poca fiducia dei giocatori in panchina?

No. Io ho tutta la fiducia in tutti i giocatori che sono qui. Ho parlato di questo in conferenza stampa dopo la partita e non ho nulla da dire.

Con il mercato alle fasi conclusive si ritiene soddisfatto dell’impegno della società? Pensa di avere una squadra competitiva per la Champions League?

Di mercato io non parlo. Penso che abbiamo pochi giorni prima di chiudere con il mercato e poi ne parleremo. Adesso non ne parlo.

Può essere che Pellegrini in posizione arretrata esprima meglio le sue qualità?

Pellegrini per me è un giocatore che può giocare in diverse posizioni. Adesso ha giocato in questa posizione e per me ha giocato molto bene. Può fare diversi ruoli molto bene, penso che abbia fatto una bellissima partita contro la Juventus.

Sotto la sua gestione con le grandi squadra spesso la Roma ha fatto grandi prestazioni, ma non è mai riuscita a vincere. Cosa manca per il definitivo salto di qualità?

È vero che abbiamo fatto sempre buone partite contro le grandi squadre e abbiamo avuto più occasioni per vincere la partita. Non è facile trovare situazioni da gol chiare come abbiamo fatto contro queste grandi squadre. Quello che manca per me è fare gol e finalizzare le situazioni che abbiamo creato.

Bruno Peres è pronto per tornare titolare? C’è un titolare disponibile sulla fascia destra?

No, non c’è un titolare. Rick ha giocato la prima partita e ha giocato molto bene, Santon ha giocato domenica e ha giocato molto bene. Abbiamo anche Bruno che è più offensivo, ma dobbiamo capire che lui ha iniziato a lavorare pochi giorni fa e non è al meglio fisicamente, penso che dobbiamo aspettare per farlo tornare. Ha lavorato individualmente.

Udinese squadra fisica. Quanto sarà importante l’intelligenza dei trequartisti per uscire dalla schermatura avversaria e allo stesso momento il lavoro degli esterni bassi per attaccare lo spazio?

Questa è una partita totalmente diversa. Ci aspettiamo una squadra che difenda bassa, senza spazi tra le linee. La profondità è un momento importante per noi, per trovare lo spazio e attaccare la porta. Sarà una partita di pazienza, una partita che in cui dovremo scegliere il momento in cui attaccare gli spazi. Sarà una partita diversa, tutte le grandi squadre hanno avuto difficoltà per vincere a Udine, perché difende bassa ed è sempre pronta a uscire per il contrattacco.

Si aspetta i gol degli attaccanti che nelle prime due partite sono rimasti a secco?

Mi aspetto i gol di tutti i giocatori. Mi aspetto che tutti possano fare gol. La verità è che abbiamo sempre creato in tutte le partite. Non è importante chi fa gol ma che la squadra converta le opportunità che crea. Gli attaccanti inizieranno a fare gol.

Quanto è felice che stia terminando il mercato e ci si potrà solo concentrare sul campo?

Il mercato è aperto, non è mai facile per gli allenatori. Io sono più uno che vuole il mercato chiuso per elaborare la squadra. Dopo sarà più facile lavorare con tutti i giocatori.