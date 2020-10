Calciomercato: Sarri tratta la risoluzione con la Juve. Per il futuro ipotesi Fiorentina e Roma

Pochi mesi di inattività, poi Maurizio Sarri è pronto per tornare in panchina. L’ex allenatore della Juventus, esonerato in estate, sta trattando la risoluzione del contrattocon il club bianconero. A rivelarlo è Aurelio Virgili, amico e confidente di Sarri, in un’intervista al quotidiano sportivo: «Fra quanto lo rivedremo protagonista? Penso e spero prima di Natale – le sue parole – Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare»

Per il futuro sono diverse le ipotesi per il tecnico toscano. La prima porta alla Fiorentina, ma come segnala lo stesso quotidiano torinese non è esclusa la Roma, vista la posizione in bilico di Paulo Fonseca. Lo stesso club giallorosso d’altronde sta cercando un nuovo direttore sportivo e Fabio Paratici, che ha portato Sarri alla Juve, è in cima alle preferenze della nuova proprietà. Sulle possibilità di rivedere insieme il tandem Paratici-Sarri si è espresso lo stesso Virgili: «Non penso succederà più, ma nel calcio mai dire mai»

Fonte: Tuttosport