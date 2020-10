Calciomercato Roma, vicinissimo il ritorno di Smalling. 15 milioni al Man Utd

Il tutto per tutto per Chris Smalling. La Roma ci riprova per riportare nella Capitale il difensore inglese, reduce da una stagione più che positiva in giallorosso. Dopo lo stallo nella trattativa che ha caratterizzato le ultime 48 ore, il club capitolino rilancia e presenta una nuova offerta al Manchester United: l’ultima proposta è di 15 milioni. I Red Devils, consapevoli che difficilmente troveranno in Premier altre pretendenti disposte ad offrire la stessa cifra, ci stanno riflettendo.

Fonte: Sky Sport

Conferme sull’imminenza di una chiusura anche da Paolo Rocchetti che su Twitter scrive: “Ci siamo davvero stavolta a 15 milioni”.

In base a quanto indicato poco prima da Angelo Mangiante il Manchester United continua a chiedere 20 milioni. Sono ore decisive in casa Roma, domani chiude il calciomercato.

