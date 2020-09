Zaniolo ha deciso: lunedì l’operazione in Austria

Si era voluto prendere qualche giorno di tempo per riflettere su quando e dove effettuare l’operazione Nicolò Zaniolo, ancora molto scosso dopo la rottura del legamento crociato sinistro. Come riporta l’emittente satellitare, il 22 giallorosso ha scelto l’Austria, più precisamente Innsbruck dal prof. Christian Fink, nella stessa clinica dove si sono già operati Chiellini e Demiral per lo stesso problema. L’operazione sarebbe già in programma per lunedì prossimo, mentre domani la famiglia comunicherà ufficialmente la decisione scartando definitivamente gli Stati Uniti, in particolare Pittsbourgh, e soprattutto Villa Stuart.

Fonte: Sky Sport